FENDI 総ロゴマフラー

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商品詳細
fendiの総柄ロゴのマフラーです。譲っていただいた物のため、購入時期などは不明です。・フリンジ部分に多少使用感があります。・毛玉や目立った汚れなどは特になく、全体的に綺麗な状態です。・保管の際についた畳みジワがあります。サイズ約136cm(フリンジ含む)×約33cm即購入歓迎です◎柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...グレー
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