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キムタク着　キムタク私物　Deus デウス　Tシャツ　赤　レッド　サーフ　半袖
商品番号 G65574641044
商品名

キムタク着　キムタク私物　Deus デウス　Tシャツ　赤　レッド　サーフ　半袖
ブランド名 デウスエクスマキナ
特別価格 税込 4,527 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬木村拓哉さんがInstagramなどで着用しておられるデウスのTシャツです。表記サイズ　M色　レッド即完売したTシャツです。興味ある方は、ぜひご検討ください。PORTALTEEROCCOREDオーガニックコットンを使用したコットンジャージー素材。シンプルで力強いフォント、DEUSアートグラフィックが特徴です。サイズスペック(素人採寸平置き)肩幅47cm、身幅54cm、袖丈22cm、着丈73cm
http://narcologia.ru/goods/passionate645813.html
http://narcologia.ru/goods/pompous151823.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln216402.html

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