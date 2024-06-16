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- キムタク着 キムタク私物 Deus デウス Tシャツ 赤 レッド サーフ 半袖
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商品詳細
カラー···レッド袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬木村拓哉さんがInstagramなどで着用しておられるデウスのTシャツです。表記サイズ M色 レッド即完売したTシャツです。興味ある方は、ぜひご検討ください。PORTALTEEROCCOREDオーガニックコットンを使用したコットンジャージー素材。シンプルで力強いフォント、DEUSアートグラフィックが特徴です。サイズスペック(素人採寸平置き)肩幅47cm、身幅54cm、袖丈22cm、着丈73cm
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キムタク着 キムタク私物 Deus デウス Tシャツ 赤 レッド サーフ 半袖
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