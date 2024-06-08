ピカチュウ ar psa10 151

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ご覧頂きありがとうございます！こちらは自身でPSA米国直送のワンオーナー品となります。到着時から防湿庫にて保管しております。PSA公式サイトの番号検索にてご確認頂けます。～梱包方法～プチプチや緩衝材を使用し、梱包致します。※購入後、24時間以内発送※PSA10の評価基準をご理解されております方のみお取引お願い致します。専用スリーブ装着の上、自身の元へ到着しております。稀にケースの初期傷がある場合がございますので予めご理解下さい。※受け取り評価を速やかにご対応頂ける方のみご購入下さい。※コンビニ決済の方の未払いが多いので、不可とさせて頂きます。【検索用】ポケモンポケモンカードポケキュンイーブイヒーローズVSTARユニバースVMAXクライマックスVMAXライジングウルトラシャイニーハイクラスパックドリームリーグロストアビスタッグボルトタッグオールスターズ白熱のアルカナパラダイムトリガースカーレットバイオレットトリプレットビートクレイバーストスノーハザード151黒炎の支配者wcs2023横浜デッキピカチュウリザードンミモザナンジャモアセロラミミッキュブルーの探索エリカスズナリーリエピッピミュウツーゲンガーマスタボールブラッキーエーフィニンフィアpsa10