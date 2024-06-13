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エヴィス　デニムネクタイ
商品番号 B90849927802
商品名

エヴィス　デニムネクタイ
ブランド名 エヴィス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全長：約１４６.５㎝大剣幅：約９.５㎝数回着用のused品です。目立った汚れや傷はありませんがused品にご理解のほど宜しくお願いします。何か気になる点がございましたらお気軽にコメント下さいませ。
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