クロコダイル 脇肚一枚革 二つ折財布 小銭入れ付き 黒 054999X

⭐9月2日~3日『月初』、特別お値引き本文中お値引き価格から更に１０００円引き⭐クロコダイル脇肚一枚革二つ折財布小銭入れ付き黒054999X折り財布ファンの方、お待たせ致しました折り財布が手に入りましたコメントくださった人、早い者勝ち！↓14000円にお値引フォロー割300円引↓13700円写真は現物写真で全て一点物である証でございますクロコダイルのリアルでオシャレな折り財布ですシンプル、コンパクト、小銭入れ付き究極の小型化、貴方のポケットにすっぽりかも注)お色は黒でございます《薄墨＜黒墨＜黒＜ブラック》キズ、カケ、穴等、生前の養殖場での歴戦の跡が見受けられる闘いに勝ち続けた鰐だったと思える勝財布、価値財布と思っていただければ幸いでございます長財布に小銭を入れず、こちらをセカンド財布兼小銭入れにいかがでしょうか？落ち着きの黒です私が全て検品ペット無し喫煙無しご安心くださいませ他の商品も是非ともご覧くださいませ9月5日『寅の日』『天恩日』9月6日『天恩日』『月徳日』9月8日『己巳の日』『大明日』9月9日『大明日』『月徳日』9月12日『大明日』9月15日『鬼宿日』『新月』乙女座10:409月17日『寅の日』9月18日『一粒万倍日』『天恩日』『大明日』『大安』9月19日『天恩日』『月徳日』9月20日『巳の日』『天恩日』はお財布新調・購入・使い始めに吉日◆状態：新品未使用◆ブランド名：プライベートブランド◆サイズ(㍉)：本体111×92×31◆重さ(㌘)：本体74.7◆色：表:黒内:黒◆付属品：化粧箱無◆らくらくメルカリ便発送◆◇商品説明◇◆仕様：札入れマチ無×2ホック付小銭入れ×1カードポケット×4素材：表:シャム鰐革内:牛革・ナイロン◆熟練職人の手による良い造◆鰐革はクロコダイル・カイマン・アリゲーターの３種が有名クロコダイルのシャム鰐脇肚一枚革◆鰐革は金運上昇効果が期待されます◆縁取りの樹脂は最小限で良◆男女兼用メンズレディース◆注)本体にキズ等が有る場合があります生きていた時に付いた傷・死んだ時に付いた傷等生身の動物であった証拠ですワシントン条約CITESの規定に基き輸入された養殖原皮を使用



2023年最新】カイマン 長財布 レディースの人気アイテム - メルカリ



JOLI 外がま口の二つ折財布 グリーン ジョリ ジョリ 特売



クロコダイル革 財布 鰐 クロコ 鰐革 財布 二つ折り財布 折り財布 ...



正規品販売! ポールスミス 箱付き！ マーケトリーストライプラビット ...



クロコダイル メンズ 折り財布 本革 バイカラー 二つ折り財布 小銭入れあり 小銭入れ付き 使いやすい コンパクト ミニ スナップボタン 二つ折り 財布 わに革財布 クロコ マット 艶なし プレゼント ギフト 4FA 父の日 (06001752-mens-1r) 敬老の日 クリスマス



クロコダイル財布 二つ折り型 小銭収納付 日本製、ブラック



クロコダイル財布 二つ折り型 小銭収納付 日本製、ブラック



JOLI 外がま口の二つ折財布 グリーン ジョリ 特売 goodmaskco.com



ポールスミス レザーベルト 【激安大特価！】 49.0%割引 www ...



お取扱店 当時物 Afrika Bambaataa スクリーンスターズ 80年代 メンズ ...



JOLI 外がま口の二つ折財布 グリーン ジョリ 特売 goodmaskco.com



クロコダイル メンズ 折り財布 本革 バイカラー 二つ折り財布 小銭入れ ...



BIOHAZARD RE:2×タイプライター Bluetoothキーボード クイック出荷 ...



JOLI 外がま口の二つ折財布 グリーン ジョリ 特売 goodmaskco.com



クロコダイル革｜小さい二つ折り財布｜マット加工 黒/黒｜Shakhnoza ...