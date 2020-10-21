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【Christian Dior】マフラー
商品番号 U70655273893
商品名

【Christian Dior】マフラー
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 11,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に銀座sixにて購入しました(^^)未使用、タグ付きです！チャコールグレー幅　　約35cm長さ　約174cmウール　　100%
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