wtaps ダブルタップス LOCKER Tシャツ ロゴ Ｓサイズ

2022ssWTAPSLOCKER/SS/COTTON221ATDT-STM02S米国産コットンを使用したドライな風合いの丸胴ボディにブロック書体のアーチロゴをプリントしたショートスリーブTシャツ。右裾にはボディと同色の織りネーム付き。発売後、即完売となった大人気商品。画像4枚目のビニールバッグ、タグが付属します。平日は仕事のため休日のみの着用で、着用回数は5〜6回程ですので美品です。選択の際も裏返してネットに入れて洗っておりました。サイズ…Ｓサイズ肩幅53cm、身幅57cm、着丈73cm、袖丈20cm（公式サイトより）カラー…ベージュネイバーフッドneighborhoodダブルタップスwtapsヒューマンメイドHumanmadeステューシーstussyF.C.RealBristolSOPHNET.uniformexperiment



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