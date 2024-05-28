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wtaps ダブルタップス LOCKER Tシャツ ロゴ Ｓサイズ
商品番号 Q54788987567
商品名

wtaps ダブルタップス LOCKER Tシャツ ロゴ Ｓサイズ
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022ssWTAPSLOCKER/SS/COTTON221ATDT-STM02S米国産コットンを使用したドライな風合いの丸胴ボディにブロック書体のアーチロゴをプリントしたショートスリーブTシャツ。右裾にはボディと同色の織りネーム付き。発売後、即完売となった大人気商品。画像4枚目のビニールバッグ、タグが付属します。平日は仕事のため休日のみの着用で、着用回数は5〜6回程ですので美品です。選択の際も裏返してネットに入れて洗っておりました。サイズ…Ｓサイズ肩幅53cm、身幅57cm、着丈73cm、袖丈20cm（公式サイトより）カラー…ベージュネイバーフッドneighborhoodダブルタップスwtapsヒューマンメイドHumanmadeステューシーstussyF.C.RealBristolSOPHNET.uniformexperiment
http://narcologia.ru/goods/reflector256064.html
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22SS/LOCKER/Tシャツ/ロゴ/2/コットン/ネイビー

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