ポーター リフト ウォレット 二つ折り財布 ラウンドファスナー 二つ折り

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定価１９８００円外装素材ナイロンクロージャータイプファスナー【表地】超高密度ナイロンツイル（PVC加工）【裏地】ナイロンオックス（表面：シリコンコーティング裏面：ウレタンコーティング）【付属】牛ステア（コンビネーション鞣し・セミアニリン仕上げ）【サイズ】約W140×H100×D20（mm）【重量】約120グラム【生産国】日本※サイズ等はHP等から抜粋してます【外側】ポケット×1【内側】札入れ（仕切り付き）×1、小銭入れ×1、カードポケット×4、ポケット×3色:ブラック●状態：2023年、1月に購入。多少の使用感はありますが目立った傷などはありません。●カバー：なし●ヤケ：なし●ヨレ：小銭入れの皮部分の使用による多少のヨレあり●スレ：なし●小銭入れの皮部分に財布を閉じた際の反対側のカード入れのカードとの接触による痕あり