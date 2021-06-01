リッジマウンテンギア ベーシックキャップ　新品未使用

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商品詳細
RIDGEMOUNTAINGEARリッジマウンテンギアベーシックキャップ色：ブラック素材:本体部分ナイロン100%、汗止め部分ポリエステル100%サイズ:ワンサイズ深さ約17.5cm（平置き時）、ヒサシ長さ約6cm、頭周り約59cm（ゴムにより調整可能）※製品の上がりサイズは±1cm程誤差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。実際に被っていただきますと多少広がります。重量:約39g新品未使用です。購入しましたが、使う予定がなくなったので手放そうと思います。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi710247.html
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