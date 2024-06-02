dunhillダンヒル ベルト クロコダイル×綿 40/100ヴィンテージ 伊製

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管理番号：34338ブランド名：ダンヒル商品名：ベルト素材：クロコダイル×綿カラー：濃茶×紺×白全長：101cm 実寸着用サイズ：85～94cm表記サイズ:40/100ベルト幅：約3.8cm ベルト穴： 個 5約 2cm間隔付属品：なし休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）詳細：バックル、ベルト穴部分はクロコダイル素材で、使用に伴い表面に毛羽立ち、生地剥がれしている箇所がございます。使用感のあるお品です、破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を気にする方、真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。予告なしに出品終了する事がございます。