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ヴァンズ オールドスクール エセリア/トゥルーホワイト 28.5cm 新品未使用
商品番号 G63313445292
商品名

ヴァンズ オールドスクール エセリア/トゥルーホワイト 28.5cm 新品未使用
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名2022年発売ヴァンズオールドスクール'22VansOldSkoolEthereaTrueWhiteUS企画レアモデル完売品カラーエセリア/トゥルーホワイト状態新品未使用箱付きタグ付きですが、箱にダメージが御座いますので、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げますサイズUS10.528.5cm送料無料発送方法ゆうゆうメルカリ便値段交渉および値下げ不可即購入可能ですが、何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます
http://narcologia.ru/goods/slide732687.html
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