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K.T. Lewiston メッシュベルト
商品番号 P64810603333
商品名

K.T. Lewiston メッシュベルト
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K.T.LewistonK.T.ルイストンメッシュベルトバックルのシルバーのプレートに少し傷がございますので、やや傷ありにしていますが、そこまで酷くはないとおもいます。使用頻度は低いので、他は目立った傷や汚れはございません。K.T.ルイストンメッシュベルトでシルバーのバックルは珍しいとおもいます。ベルト幅3cmベルト全長約117.8cmバックルの大きさは写真6枚目を確認ください。あくまでも中古品ですのでご理解頂ける方に。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/reboot844436.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce679955.html
http://narcologia.ru/goods/tenet644863.html
K.T. Lewiston メッシュベルト
K.T. Lewiston メッシュベルト - ベルト
K.T. Lewiston メッシュベルト
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