本革ベルト2本セット ブラック・ブラウン イタリアンレザー本革 メンズ ベルト

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他にも出品しておりますのでこちらよりご覧ください！➡#√Novus_Store★シンプルなデザイン★シンプルなデザインで飽きの来ない使いやすいデザイン。カジュアルからフォーマル、ビジネスなど様々なシーンで使用できます。天然素材（牛革）を使用しており経年変化（エージング）により深みが増しあなただけの特別な素材になります。★商品仕様★BB09【素材】本革（牛革）【カラー】ブラウン※、キャメル２本セット【サイズ】長さ１２５ｃｍ×幅３３ｍｍ★ウエストサイズ★ウエスト周りが105センチの方までご利用いただけます。★サイズ調整★バックルのネジをドライバーで外して、お好みの長さにカットできます。★配送について★入金が確認でき次第即日～48時間以内にヤマト便（コンパクト）にて発送させていただきます。※日時指定を希望する場合 対応させていただくので お気軽のお問い合わせください。★お願い事項★※お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。※本革本来の小さな生前の傷(ナチュラルマーキング) がある場合がございます。他にも商品を出品していますのでよろしければご覧になってください。#メンズ #ベルト #本革ベルト #牛革ベルト #ファッション #ビジネス #カジュアル #イタリアンレザー#√Novus_Store