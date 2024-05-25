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◼️正規品　Ami キャップ　黒　美品★
商品番号 G31475442668
商品名

◼️正規品　Ami キャップ　黒　美品★
ブランド名 アミアレクサンドルマテュッシ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼️ご覧頂きありがとうございます。人気のAmiParisのキャップになります。ワンポイントながら目立つロゴになっていてシンプルなので服も合わせやすいキャップです★素材　コットン　100%商品状態　全体的に綺麗　目立つ汚れ等なし。購入後　一度のみ　着用　1時間程度。付属品　保存付のみツバ　7センチ頭周り　円周　55センチ　★調節可能※あくまでも中古品の為、ご理解の上、ご購入宜しくお願い致します。※すりかえ防止の為、返品、返金等は行なっていません。※基本　入金確認後　24時間以内発送致しております。［仕事都合によります。］
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http://narcologia.ru/goods/composite386954.html
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