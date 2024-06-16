ネクタイ ストライプ

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商品詳細
カラー···ブルーバーバリーのシルクのネクタイです。数年前にハワイのDFSで購入したもので、100ドル以上したと思います。多少のほつれはありますが、全体的に状態はよく、まだまだ使用できます！
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