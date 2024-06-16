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ネクタイ ストライプ
商品番号 H28813879269
商品名

ネクタイ ストライプ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルーバーバリーのシルクのネクタイです。数年前にハワイのDFSで購入したもので、100ドル以上したと思います。多少のほつれはありますが、全体的に状態はよく、まだまだ使用できます！
http://narcologia.ru/goods/preference30838.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual325646.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney440549.html
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