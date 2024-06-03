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NAC017\"NANGAxClef\"AURORAJETCAPカラー ブラック上質なダウンシュラフで国内外のアウトドアシーンで人気のNANGAとのコラボレーション！オーロラテックス®と大型メッシュパネルの大胆な組み合わせとすっきりとしたシルエットが人気のAURORAJETCAP。表生地はシュラフやダウンジャケットでもおなじみのAURORATEX®を採用。左右の大きなメッシュパネルが通気性をしっかりと確保。暑くなりがちなキャンプ設営時や、スポーツ・ウォーターアクティビティにも。ベルトのサイズ調整は男性から女性まで幅広く対応します。（ベルトの端部分ははぶら下がる仕様です。）SIZE:約57.5cm~59cm（ご注意）同じサイズ表記でも生地素材(硬い柔らかい、薄い厚いなど）の要因で被った感覚は多少異なりますので予めご了承下さい【素材】本体：ナイロン100%（AURORATEX®）メッシュ：ポリエステル100%【機能説明】汗止めに吸収速乾素材COOLEVERを使用サイズ調整機能付きWIREDBRIM（ツバの部分にワイヤー内蔵）AURORATEX®（オーロラテックス®とは）多孔質ポリウレタン防水コーティング加工を施したナイロン生地。防水性を高めると蒸気透湿性が低下するという問題を高レベルで解決した素材。2レイヤー地で20,000mm・透湿性6,000g/m2/24hrs、という高レベルの防水透湿性を持っています。【NANGA】ナンガは良質なダウンと国内での製造にこだわって、寝袋、ダウンジャケットを販売しております。ダウンはヨーロッパ各国より、より優れたダウンを選び、国内精製されたもののみを使用し縫製も熟練された職人の手によって仕上げております。