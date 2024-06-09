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【極美品】ARMANI COLLEZIONI ネクタイ ドット柄 ネイビー 赤系
商品番号 K77996680338
商品名

【極美品】ARMANI COLLEZIONI ネクタイ ドット柄 ネイビー 赤系
ブランド名 アルマーニコレツォーニ
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即日発送簡単ですがラッピング対応可能です·͜·♡ARMANICOLLEZIONIアルマーニコレツォーニのネクタイです。ネイビーベースに落ち着いた赤っぽいピンクのドット柄になっています。光沢感があり、角度によって見え方も違い素敵です♪ネイビー系のスーツにとても良く合うお色です。シミや汚れ無く無く綺麗な状態です。自宅保管品になりますので多少の畳じわ等御理解いただける方のご購入をお待ちしております。■ブランドARMANICOLLEZIONIアルマーニコレツォーニ■カラーネイビー紺系■サイズ大剣幅約8cm■素材シルク100%イタリア製■購入先ブランド古物市場(古物商神奈川県公安委員会許可）真贋済みなので安心してお求めください。■付属品無し丁寧に梱包してお届けします。何かご質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。他のメンズアイテムはこちら#メンズみールーム他のネクタイはこちら#ネクタイみールーム他のインポートブランドはこちら#みールームブランド#みールームプレゼント#ネクタイプレゼント
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