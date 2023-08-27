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ポケモンカード 赤い衝撃 1パック ＆ 青い衝撃 1パック 計2パック (初版)
商品番号 B38904257385
商品名

ポケモンカード 赤い衝撃 1パック ＆ 青い衝撃 1パック 計2パック (初版)
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品閲覧ありがとうございます。ポケモンカードXYシリーズ赤い衝撃1パック初版(1stEdition)青い衝撃1パック初版(1stEdition)計2パック基本的に、発送は48時間以内に行います。出品ハッピーサンデーで、ポイント還元の対象で出品しているため、2023/08/27(日)23:59までこのお値段となります。そのため、お値下げなどは不可です。質問等がありましたらよろしくお願いします。*他にもポケカを多数出品中です！#天竜ポケカ
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