ポケモンカード 赤い衝撃 1パック ＆ 青い衝撃 1パック 計2パック (初版)

商品閲覧ありがとうございます。ポケモンカードXYシリーズ赤い衝撃1パック初版(1stEdition)青い衝撃1パック初版(1stEdition)計2パック基本的に、発送は48時間以内に行います。出品ハッピーサンデーで、ポイント還元の対象で出品しているため、2023/08/27(日)23:59までこのお値段となります。そのため、お値下げなどは不可です。質問等がありましたらよろしくお願いします。*他にもポケカを多数出品中です！#天竜ポケカ



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