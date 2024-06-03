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dickeys ディッキーズ キャップ 山田レン オモシーチャンネル
商品番号 D69523454353
商品名

dickeys ディッキーズ キャップ 山田レン オモシーチャンネル
ブランド名 ディッキーズ
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4〜10月迄、だいたい月の真ん中の15〜25位に出張が多いので発送が遅れる場合があります。急ぎの方は、出張中で発送が遅れる場合がございますので急ぎの方は確認の為、コメント下さいませ。基本的に出張中で無ければ入金確認後の翌日には発送が可能かと思います。激レアな染み込みタイプのディッキーズのキャップです。使用感は有りますが美品の部類だとは思います。形崩れが怖いので宅配便の60サイズで発送致します。出張中の為、発送は4月24日以降になりますが宜しくお願い致します。カラー···ブルー帽子山田蓮#タトゥースタジオヤマダ#tatoostudioyamada#オモシーチャンネル#山田レン
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