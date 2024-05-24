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OBSオリンピック ヘリーハンセン ネックウォーマー【新品・未使用・非売品】
商品番号 D81002403752
商品名

OBSオリンピック ヘリーハンセン ネックウォーマー【新品・未使用・非売品】
ブランド名 ヘリーハンセン
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヘリーハンセンPOLARTECNECK北京オリンピックでスタッフ用に配られた、限定ユニフォームです。サイズはフリーサイズ色はブラウンです。OBSロゴでかっこいい！新品、未使用品（写真撮影、サイズ採寸のため開封していますが未使用です）即発送致します。おおよそのサイズは、高さ:32cm幅:25cm（素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください）#OBS#オリンピック#北京オリンピック#北京五輪#BEIJING2022#へリーハンセン#HELLYHANSEN#非売品#ネックウォーマー#スノーボード#スキー#防寒#防寒具#ウインタースポーツ#POLARTEC#POLARTECNECK#NECKOBSオリンピック北京オリンピック北京五輪BEIJING2022へリーハンセンHELLYHANSEN非売品ネックウォーマースノーボードスキー防寒防寒具ウインタースポーツPOLARTECNECK
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