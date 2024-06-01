SUPREME　18AW　ポーラテック　ロゴ　スカーフ　マフラー　アイボリー　赤

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ご覧いただきありがとうございます(^^)【m2993】#ひなの古着屋♦アイテムSUPREMEシュプリーム18AWPolartecLogoScarfポーラテックロゴスカーフマフラークリーム/レッド♦サイズ表記Fサイズ25cm×136cm平置き実寸。♦ディスプレイ(ネックレスやお花・バッグ)などは付属いたしません。♦素材ポリエステル100%♦状態薄い汚れはございますが、目立つようなダメージはなくまだまだご着用いただけるコンディションです。♦カラーアイボリー赤レッド※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。♦お洋服をたくさん保有しておりますので、購入時期・着用回数などのご質問はご遠慮ください♦配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。♦着画は対応しておりません。♦サイズ感に関しましては、説明文にございます平置き実寸を参考に、ご購入者様の方でご判断お願いいたします。♦最後にご不明点あれば、お手続き前にお尋ねくださいませ。#ひなの古着