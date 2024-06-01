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90'sヴィンテージUSA製HAAGGENTSハーグジェンツ胸ポケジャズTシャツ
商品番号 O43531679553
商品名

90'sヴィンテージUSA製HAAGGENTSハーグジェンツ胸ポケジャズTシャツ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自己紹介ご覧下さい。90'sヴィンテージUSA製HAAGGENTSハーグジェンツ胸ポケジャズTシャツになります。状態は良く、新品ではありませんので多少の使用感や良く見てみると淡い汚れ？等あるかと思いますが、ぱっと見てみまして着用致命的な汚れ、ダメージ、染み等見当たりません。☆背面エリ元からスソ先着丈72センチ☆脇下直線身幅約57センチ☆肩幅約52センチ☆肩～ソデ先腕丈約21.5センチ☆表記サイズL☆90'sヴィンテージUSA製☆裾先、袖先シングルステッチ☆HAAGGENTS☆クオリティは綿100☆カラーはベースが白×他(平置き素人採寸につき、参考までに検討願います)他にも多数出品中につき良ければ是非ともご覧下さい。お手数おかけしますが最後までお付き合い宜しくお願いいたします。失礼致します。
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