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- 専用 BBM 2012 外国人 ヤクルト パリッシュ 直書き 直筆サインカード
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商品詳細
BBM2012最強外国人伝説ヤクルトスワローズパリッシュ直書き直筆サインカードです。初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。状態は問題ないと思いますが、神経質な方は入札なさらないでください。画像を確認の上、ノークレームノーリターンでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···写真性別···男
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