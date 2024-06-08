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専用 BBM 2012 外国人 ヤクルト パリッシュ 直書き 直筆サインカード
商品番号 J74124884608
商品名

専用 BBM 2012 外国人 ヤクルト パリッシュ 直書き 直筆サインカード
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBM2012最強外国人伝説ヤクルトスワローズパリッシュ直書き直筆サインカードです。初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。状態は問題ないと思いますが、神経質な方は入札なさらないでください。画像を確認の上、ノークレームノーリターンでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···写真性別···男
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