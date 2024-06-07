ボッテガヴェネタ長財布 オーストリッチ

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商品詳細
ボッテガヴェネタ長財布オーストリッチ一度持って外出に使用した程度カードなどの保管用に引き出しに置いて使用していました。カドなど画像を確認お願い致します。ボッテガの長財布限定品のあまり見かけない激レア商品になります。表参道専門店にて購入20万以上で購入色は黒ですが、ちょっと薄めになります。オーストリッチなので、ボッテガの中でも、他と比べてかなり出回り少ない商品です。付属品は写真に写っているものが全てになります。気になる方はご遠慮下さい。すり替え防止のためどんな場合でも返却、返品は出来ませんので宜しくお願い致します。発送方法かわる場合もございます。柄・デザイン···無地財布形···長財布レザー 革 黒 ブラックメンズ 限定品 正規品ボッテガヴェネタ財布形···長財布福袋 誕生日カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革
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