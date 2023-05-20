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【大人気】 CHROME HEARTS 半袖Tシャツ
商品番号 E57168250286
商品名

【大人気】 CHROME HEARTS 半袖Tシャツ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTS半袖TシャツSMLXLがございますのでお気軽にコメントを頂ければ対応致します。男女問わず着られます︎プレゼントにも、ペアで着てもかわいいです︎色　ホワイトS着丈68cm肩幅47cmバスト104cm袖丈21cmM着丈70cm肩幅48cmバスト108cm袖丈22cmL着丈72cm肩幅49cmバスト112cm袖丈23cmXL着丈74cm肩幅50cmバスト116cm袖丈24cm素人採寸になので、多少の誤差はご了承下さい。商品は直接ご購入できます、購入後にご希望の商品のサイズをご連絡ください。よろしくお願いします購入場所セレクトショップ(アメリカ、ロサンゼルス)付属品:これは実物写真です，よろしくお願い致します1度も使用していない新品の状態でお送り致します。ご不明な点がありましたらお気軽にご質問宜しくお願いします。即購入可です。よろしくお願い致します。トラブル防止のため写真をよく確認、納得の上で購入、なお神経質な方の購入はご遠慮下さい。少しプリント割れあります。神経質な方はご購入をお控えください。質問等、ご気軽にコメントください。
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