FENDI マフラー

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商品詳細
数回使用し、使わなくなったので出品します。毛玉がありますが、毛玉取りで取れば問題はないと思われます。クリーニング済です。他にもFENDIマフラー出品しています。
http://narcologia.ru/goods/unusable203874.html
http://narcologia.ru/goods/recommended547290.html
http://narcologia.ru/goods/organization195662.html
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