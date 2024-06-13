☆セール☆ 新品 ドイツ製 チャールスレイス カシミヤ マフラー ストール

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商品詳細
１０月２９日（日曜日）までのセール価格です。こちらの商品はセール終了と同時に取り消しいたします。気になる方はご検討ください。《ブランド》ＣｈａｒｌｅｓＲａｉｔｈＰＡＲＩＳ《サイズ》縦約１７９ｃｍ横約２９・５ｃｍ《コンディション》新品未使用品（自宅保管）です。《コメント》世界中からセレクトしたスカーフを扱うフランスのブランド【ＣｈａｒｌｅｓＲａｉｔｈＰＡＲＩＳ】のカシミヤ・マフラーです。生産国は、ドイツ製。素材は【カシミヤ１００％】。艶やかで美しい見た目に加え、とろっとろの滑らかな肌触り。やはり、カシミヤ１００％素材ならではの見た目・肌触りは格別ですね。秋冬の防寒対策としてはもちろん、コーディネートのアクセントとしても活躍してくれるアイテムです。お探しの方は是非この機会にご検討ください。
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