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TYSON タイソン　トラッカーキャップ アメカジ　タトゥースタジオヤマダ
商品番号 E25997259952
商品名

TYSON タイソン　トラッカーキャップ アメカジ　タトゥースタジオヤマダ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ交渉⭕️即決可能⭕️VintageTruckerHat\u2028\"TysonFoods\"\u2028\u2028Brand/\u2028Circa80-90sVintage\u2028\u2028Country/RegionofManufacture/\u2028UnitedStatesofAmerica\u2028\u2028Color/\u2028Brown\u2028\u2028Size/\u2028Ajustable\u2028\u2028Condition/\u2028Deadstock\u2028ロゴマークは、ブラウンカラーにグラデーションで映えるオレンジ色、Tyson』印のカラーリング\u2028クラシカルなコットンツイルにメッシュ素材、バイザー裏のチェーンステッチ\u2028レトロなフロントのロープ。バックのアジャスタのレザーベルトのディテールは現行品にはない味わいで、ヴィンテージならではのとてもいい雰囲気です。#tyson#タイソン#アメカジ#キャップ#トラッカーキャップ#tsy#タトゥースタジオヤマダ#ヤマダレン
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