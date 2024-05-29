超レア　スタースティングレイ　ブルー　折り財布　エイ革　ガルーシャ　青　牛革

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カラー···ブルー財布形···二つ折り素材···本革彼氏へプレゼントや自分へのご褒美にいかがでしょうか？ 開運、誕生日、記念日におすすめカラー···ブルー8、9枚目の写真が実際の加工前のスタースティングレイかなり希少なオンリーワンの商品になります●サイズタテ10cmヨコ12cm折りたたんだサイズ幅2.5cm⚫︎収納スペースカード3枚➕2箇所お札入れ2箇所小銭入れ内側部分は牛革で作られています♪その美しさから「海の宝石」と呼ばれ、大変貴重なものとして古来より親しまれてきたスティングレイ（エイ革）。ヨーロッパでは「ガルーシャ」とも呼ばれ、その丈夫さから革製品や装飾品に使われてきました。非常に硬い表面は、人間の歯と同じ成分の「リン酸カルシウム」からできており、磨けば磨くほど光沢が増す特徴を持っていて、水にも強く、とても丈夫で、強度は牛革の10倍あると言われています。#のっぽファミリースティングレイ★他にもたくさん選りすぐりのアパレル出品しております！#のっぽファミリーアパレル