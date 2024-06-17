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BACKLASH シルバー925 ダブルショルダーバックルベルト　ブラック
商品番号 Y11210450657
商品名

BACKLASH シルバー925 ダブルショルダーバックルベルト　ブラック
ブランド名 イサムカタヤマバックラッシュ
特別価格 税込 14,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品名BACKLASHシルバー925バックルダブルショルダーベルト色ブラック素材バックルsilver925ベルトダブルショルダーサイズバックル4cm×6cmベルト穴5穴　　ピン先から穴まで7477808386ベルト幅3cm正規店購入のワンオーナー品購入時ショップでベルトカットバックルに小傷あり（気になれば磨いてなくすこと可能）2シーズンくらいしか販売されてなかったレアモデルsilver950のものより使い回ししやすいと思います他のサイトでも出品しておりますので、そちらで先にご成約いただいた場合、出品取消しさせていただきますこと、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture829141.html
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