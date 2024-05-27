マクロスΔ フレイア　アクリルスタンド　キーホルダー

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マクロスΔワルキューレフレイア 初期アクリルスタンド(アクリルキーホルダー)開封後、キーホルダー部分をつけて暗所で保管していました。外で使用したことはありませんが、キーホルダーの穴部分に跡のようなものがあります。また、いくつかスレがみられます。ご了承いただける方のみのご購入をお願いいたします。即購入可能#フレイア・ヴィオン#フレイア#マクロス#マクロスΔ