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マクロスΔ フレイア　アクリルスタンド　キーホルダー
商品番号 R52970048168
商品名

マクロスΔ フレイア　アクリルスタンド　キーホルダー
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マクロスΔワルキューレフレイア　初期アクリルスタンド(アクリルキーホルダー)開封後、キーホルダー部分をつけて暗所で保管していました。外で使用したことはありませんが、キーホルダーの穴部分に跡のようなものがあります。また、いくつかスレがみられます。ご了承いただける方のみのご購入をお願いいたします。即購入可能#フレイア・ヴィオン#フレイア#マクロス#マクロスΔ
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