マクロスΔ フレイア　アクリルスタンド　キーホルダー

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商品詳細
マクロスΔワルキューレフレイア 初期アクリルスタンド(アクリルキーホルダー)開封後、キーホルダー部分をつけて暗所で保管していました。外で使用したことはありませんが、キーホルダーの穴部分に跡のようなものがあります。また、いくつかスレがみられます。ご了承いただける方のみのご購入をお願いいたします。即購入可能#フレイア・ヴィオン#フレイア#マクロス#マクロスΔ
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タマコレ アクリルスタンドキーホルダー フレイア・ヴィオン | 魂ウェブ
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