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レンマ　lemma マリスコ　ペトローリオ　新品未使用
商品番号 Y89077351136
商品名

レンマ　lemma マリスコ　ペトローリオ　新品未使用
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 8,740 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらレンマのマリスコになります。店頭、通販共に欠品中のお財布になります。即日発送も可能です！・状態：新品未使用・カラー：ペトローリオ（プエブロ）・革：プエブロレザー・付属品完備◎(外箱・正規品保証カード)・宅急便コンパクトで発送致します。#marisco#lemma#Marisco#エムピウ#ミッレフォッリエ#m＋#millefoglie
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