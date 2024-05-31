needles ベスト　M

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商品詳細
●サイズ：タグ表記サイズM身幅cm着丈cm裄丈cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：画像参照●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。ペット、タバコ等の臭いはありません。#needles#nepenthes#ニードルス#ネペンテス
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