イギリス製 ハーディエイミス シルクネクタイ 良デザイン! 関)ポール・スミス

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]貴重な60年代後半のハーディエイミス。タグのデザインが格好良いです。シルクは白みをおび、ノリが効いたような光沢があり雰囲気が良いです。しっとりとした手触りで高級感があります。織柄である千鳥格子がプリントされており、またポップなデザインで洒落ています。[状態]全体的には良い状態です。剣先に微細な擦り切れ、また剣先上60cmの裏側にも擦れが確認出来ます。[サイズ]全長:140cm大剣幅:100mm大剣先から全長の1/4上での幅:80mm備考:シルク.少し薄手なのでややボリューム感ありません。##self00563



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