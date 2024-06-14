藤豊工業所　クロコダイル　財布　FLEGE

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【商品詳細】FLEDGE藤豊工業所クロコダイル二つ折り財布■カラー…ロイヤルブルー■状態…写真参照でお願いします。■材質…クロコダイル革（表面1枚革使用）■定価…120,000円■サイズ横11縦9.3厚み2㎝名古屋タカシマヤにてイベント時に購入しました。藤豊工業所から限定で販売されていた財布になります。かなり綺麗なロイヤルブルーの配色で、紫に近いような青の色をしております。クロコダイル革も柔らかい質感で、汚れ等も目立ち難いです。革のスレやヨレ等がありますので、ご理解頂ける方のみのお取引宜しくお願い致します。かなりの存在感でまさに一生ものです。ベルルッティ等が好きな方いかがでしょうか。財布形···二つ折り