新品未使用】モンブラン 財布 お札入れ ネイビー カードケース ...

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【新品未使用】モンブランMONTBLANC財布二つ折りお札入れカードケース4810ウエストサイドウォレット6ccレザー本革※色はネイビーです（画像一枚目が近いと思いますが、黒に近い紺色のようです）Montblanc4810WestsideLeatherWallet6cc-Navy2022年の頂き物ですが、カードケースにあまり馴染みがない為、未使用のまま保管しておりました。モンブラン公式HPの同様の商品によると、4万円台（画像2枚目）で販売されており、とても良いお品のようなので、どなたかに気に入ってお使いいただけると有難いです。画像1枚目に掲載のものが、商品全てとなります。できる限り丁寧に梱包し、匿名\u0026安心のメルカリ便でお送りします！【実寸サイズ】（約）縦9.5cm横11.3cmマチ2cm【素材】レザー本革【カラー】ネイビーカードポケット×6お札入れ×2フリーポケット×4※コイン入れはありません。新品未使用ですが、一旦、人の手に渡った商品であることをどうかご理解下さいませ。大変申し訳ありませんが、すり替え防止のため返品は原則お受けいたしませんので、よく画像をご確認いただいた上で、ご不明な点はご購入前にコメントをお願いします。柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革#MONTBLANC#モンブラン#ウォレット#レザー#ブランド新品