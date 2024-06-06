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【新品未使用】モンブラン　財布 お札入れ ネイビー　カードケース
商品番号 G29349053075
商品名

【新品未使用】モンブラン　財布 お札入れ ネイビー　カードケース
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 14,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】モンブランMONTBLANC財布二つ折りお札入れカードケース4810ウエストサイドウォレット6ccレザー本革※色はネイビーです（画像一枚目が近いと思いますが、黒に近い紺色のようです）Montblanc4810WestsideLeatherWallet6cc-Navy2022年の頂き物ですが、カードケースにあまり馴染みがない為、未使用のまま保管しておりました。モンブラン公式HPの同様の商品によると、4万円台（画像2枚目）で販売されており、とても良いお品のようなので、どなたかに気に入ってお使いいただけると有難いです。画像1枚目に掲載のものが、商品全てとなります。できる限り丁寧に梱包し、匿名\u0026安心のメルカリ便でお送りします！【実寸サイズ】（約）縦9.5cm横11.3cmマチ2cm【素材】レザー本革【カラー】ネイビーカードポケット×6お札入れ×2フリーポケット×4※コイン入れはありません。新品未使用ですが、一旦、人の手に渡った商品であることをどうかご理解下さいませ。大変申し訳ありませんが、すり替え防止のため返品は原則お受けいたしませんので、よく画像をご確認いただいた上で、ご不明な点はご購入前にコメントをお願いします。柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革#MONTBLANC#モンブラン#ウォレット#レザー#ブランド新品
http://narcologia.ru/goods/assessor546903.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation460924.html
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