クロムハーツ キャップ 帽子 ロゴ刺繍 高級品(OS)黒 緑 230823 ...

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商品詳細
★プロフィールは必ずお読み下さい。★価格交渉不可・お取置き不可、早い者勝ち！超限定!【正規新品】CHROMEHEARTSクロムハーツ◆+CH+クロストラッカーキャップ◆帽子キャップロゴ刺繍メッシュ男女兼用高級品(ONESIZE)黒緑230823-275ブランドCHROMEHEARTS/クロムハーツ状態新品未使用※写真に載せているものが全てです。表示サイズONESIZE※実寸サイズをご確認下さい。実寸サイズ衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しております。商品によっては若干の誤差が発生する場合がございます。多少の誤差は予めご了承ください。高さ14cmつば6cm頭周り54～58cm素材BODY：100％COTTONCONSTRAST：100％POLYESTERCORPS:100％COTTONCONSTRAST：100％POLYESTER柄・色ブラック/グリーンアメリカ「CHROMEHEARTS」正規ショップにて購入いたしました（100％正規品ですのでご安心下さいませ）※当方は売上の全て税務申告を行い、また古物商許可証を管轄警察署へ申請済みです。偽物・盗品を扱うことがどれほど重大な犯罪なのかを認識しております。ご安心ください。CHROMEHEARTS-+CH+クロストラッカーキャップ！・触り心地のいいコットン１００％素材・フロント「+CH+ロゴ刺繍」・シルバークロスボタン1個(シルバー925)・バック「調節可能なスナップバック付き」・後頭部は通気性の良いメッシュ素材・男女兼用・スポーティーにもカジュアルにもオールマイティに合わせられるキャップです。
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