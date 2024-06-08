【出回り0】MONTMARTRE NEW YORK Fukuda Shigeo

MONTMARTRENEWYORK×FukudaShigeoグラフィックデザイナーの福田茂雄とのコラボアイテムです。即売れが予想されます。お値下げ交渉可能ですので、遠慮なくコメント下さい！もちろん、即購入して頂けますとありがたいです！このブランドはどのアイテムも人気で即完売。市場になかなか出回らないので激レアです。デザインあるマフラー欲しい方にもってこい！きれいに保管はしてますが自宅保管になりますので神経質な方や新品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。ご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。Acrylic100%200cmWx18cmHMadeinGermany【MONTMARTRENEWYORK】MONTMARTRENEWYORKは世界のスタイルを牽引する、トップ・ストリートブランドで経験を積んだデザイナー(YukiYagi)と広告、デジタルデザインの業界で経験を積んだ（HayleyChampoux)が立ち上げたブランド。インパクトのあるグラフィックをデザインの軸とし、ボーダーレスでジェンダーレス、そして自由を求めるインディペンデント精神を込めて、一人ひとりが社会に対してより合理的で、ポジティブになれるようなコレクションを提案しています。インディペンデントなブランドにもかかわらず、プレデビューコレクションの画像が、HYPEBEAST本国のInstagramに投稿されると、その独特なデザインセンスとビジュアルで、またたく間にアメリカのストリートカルチャーの話題に。#MONTMARTRENEWYORK#モンマルトルニューヨーク#マフラー#ストール#スカーフ#モンマルトルニューヨーク#montmartre#Johnlawrencesullivan#福田茂雄#fukudashigeo



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FUKUDA SHIGEO AFTERNOON TEA TEE – Montmartre New York



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FUKUDA SHIGEO BREAK TEE – Montmartre New York



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