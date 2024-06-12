美品 Christian Dior H1 ブランド ネクタイ

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ご閲覧ありがとうございます。お気に召していただけたら幸いです♫●大剣先9.5cm●素材シルク100%●ツヤあり●カラーヤマブキイエロー○セットでのご購入歓迎です♪●ご購入前コメント欄に「セット希望」と記載いただき→ご希望の商品名を記載いただければお値下げした金額をご提示いたします（ご購入後のお値下げはシステム上できませんのでご理解ください）●ご希望の商品それぞれのコメントに「この商品です」と記載していただくと更にありがたいです。●「販売中のみ」で検索されるとわかりやすいです↓#tomoビジネスネクタイズ★スマホの機種や撮影時の照明などにより、商品写真と実際の色味などが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。（色合いの方のズレがない方を優先して撮影しておりますので状態の良さなどはスマホの画面の明るさを高くしていただければ伝わるかと思います♫）コロナ禍ではありますが、リモートの場面でのおしゃれのワンポイントとしての活用収束する事を見据えて近い将来の交流場面のための準備コレクションとしての保存などにご活用いただけると思います！○ネコポス（ヤマト便）にて折りたたんで発送いたします。○仕入れ時にクリーニングはかけてあります。→それでも多少シワがついてしまう場合があります。その際には当て布の上からアイロンやスチームを使用していただくか、クリーニングに出してお使いください。★商品は全て早い者勝ちとさせていただいています。コメントのやり取り中でも「即購入」の方を優先しますのでご了承ください。○購入場所大手ブランド専門SHOP真贋鑑定済み○興味持たれるようでしたら気軽に尋ねてください。#ビジネス#お洒落#ブランド#ネクタイ#スーツ