新品 バレンティノ 1Y2ER033PTX 0NI ウールXカシミア マフラー

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商品詳細
【商品名】VALENTINOバレンティノ1Y2ER033PTX0NIVLTNウールXカシミアストールマフラーブラック×オフホワイト（新品）【品番】1Y2ER033PTX_0NI2Y2ER033PTX_0NI【カラー】ブラック×オフホワイト【素材】ウール92%/カシミア8％【サイズ】長さ180cmx幅35cm【付属品】専用箱、製品管理タグ※その他付属品はございません。【買い付け地】イタリアVALENTINO正規代理店【参考価格】62,700円（税込み）
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