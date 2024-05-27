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BLUE BLUE　キャップ　2種　セット売り！
商品番号 P55392935599
商品名

BLUE BLUE　キャップ　2種　セット売り！
ブランド名 ブルーブルー
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーブルーの応募券を集めて応募したキャップ2種類の出品です。どちらも自分には似合わなかったので手放すことにしました。袋から開封してどちらも1度試着しただけの美品です。フラットキャップのシール部分(写真8)は少し剥がれやすくなっているので気にされる方はご購入をお控え下さい。40ポイント→フラットキャップ（ブラック）20ポイント→デニムキャップ合計60ポイント分で交換したものです。ブルーブルー好きな方に是非♪
http://narcologia.ru/goods/troupe883211.html
http://narcologia.ru/goods/competitive87781.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture688641.html
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