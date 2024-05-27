BLUE BLUE　キャップ　2種　セット売り！

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ブルーブルーの応募券を集めて応募したキャップ2種類の出品です。どちらも自分には似合わなかったので手放すことにしました。袋から開封してどちらも1度試着しただけの美品です。フラットキャップのシール部分(写真8)は少し剥がれやすくなっているので気にされる方はご購入をお控え下さい。40ポイント→フラットキャップ（ブラック）20ポイント→デニムキャップ合計60ポイント分で交換したものです。ブルーブルー好きな方に是非♪