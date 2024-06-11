希少☆ 注目 鈴木バイオリンNo.280　1／2 1976年 ハードケース入り

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希少☆注目SUZUK鈴木バイオリンNo.280 1／21976年ハードケース入り送料込み、即購入OK!1976年製造（約47年前の物でボディもよく乾燥して良い音が出ます。残り少ない希少なモデルです。注目モデルなのでお早めに入手ご検討ください。こちらも見てね⇒ #hiakasa詳細型 番：No.280サイズ：1／2（身長目安127～135cm）付属品：ハードケース、弓、肩当て小キズスレ等はありますが、全体的に綺麗なニスの状態の楽器です。音に影響する傷はありません。発送について匿名配送除菌後にリサイクルボックス簡易梱包発送領収書などの発行はしておりませんのでご了承ください。