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ベルルッティ シルク混マフラー／ストール グレー
商品番号 A85563916803
商品名

ベルルッティ シルク混マフラー／ストール グレー
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 19,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルルッティのマフラー/ストールです。国内正規品となります。グレー系のシルク混生地で、全面にカリグラフィ柄が織り込まれたデザインです。ベルルッティらしい、スマートで男らしいデザインとなります。色はグレー系です。サイズ長さ約135cm素材ウール70%、シルク30%数回使用したのみで、状態の良い美品です。銀座のベルルッティで購入のお品となります。まとめ買い等によるお値引きも検討しますのでご連絡ください。なお、他のサイトでも出品しておりますので、出品取り消しとなる場合がありますことご承知ください。管理コード：20-12-22-20
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