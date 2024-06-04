Corteiz Alcatraz Cap (Trapstar トラップスター

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○ラッパーのDave,Drake,CentralCee、サッカー選手のネイマールも着用しているUkで人気なブランドCorteizの5starAlcatrazTrucker(メッシュキャップ)です。○カラー BabyBlue○SizeFree○発送まで1〜2週間ほど頂きます。○インボイスは同封できませんが、Corteiz公式サイトにて日本時間9/17のDropで5STARモデルがリストックした際に購入した確実正規品です。(恐らくこれから先再販ありません。)○タグあり。新品、未使用。◎5Starモデルは刺繍が細かく、スナップバッグが2列になっています。(今更Ukで4STARモデル被ってる人なんか1人もいません。)◎分からないことありましたら是非ご質問ください、気持ち程度のお値下げも可能ですので、気になりましたら是非コメントください。△CorteizもTrapstar同様Fake品がかなり多いです。私以外の出品者様から購入する際は、必ず購入先といつのDropで購入したかの確認を取りましょう。ご信用頂けない方はご相談頂ければ、住所メアド等を隠した購入時にCorteizから届くメール、DHLからのメールの提示も可能ですので安心してご購入いただければ幸いです。CRTZRTWSynaworldTrapstarHoodrichTax3NofsBrokenplanetLizzyDrazzyOVOMarmoJudahChromheartsLVDiorPopsmokeCentralCeeDaveUkdripukusdripcorteizhiphopstreetNiketechfleeceトラップスター#ukdrip#coteiz#trapstar#TRAPSTAR#uk#トラップスター#hiphop#supreme#テックフリース#nike#centralcee#jordan4#techfleece#drip#drill#K1#DDosama#street#travis#tiavisscott#quavo#offset#gta5#hatclub#ploclub#fubu#haf#karlkani