

JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ



JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ

ジミーチュウのメンズ折り財布です。新品未使用。こちらは、柔らかい焦げ茶のスエードの様なレザーにクロコの型押しをしたとてもお洒落な財布です。クロコのなのですが、控えめな感じなのでくどくなく、さりげないこだわりを感じられるデザイン。中は黒のカーフ素材で、カードポケットが豊富についていて使いやすいです！未使用新品ですが、少しの間展示されていたため、内側にかすかにキズがあります。ほとんど目立たない程度ですが、気になる方はご遠慮ください。柔らかく薄手の素材なので、小銭入れを別に持つ方、ヒップポケットに入れたい方にはとても適しています。若い方から年配の方までどんな方でもおしゃれに見える財布です。この機会にぜひ！保存袋、ギャランティカード付き。箱は、ジミーチュウの長財布用の大きなものか、またはエルメスの物をお付けできます。ご希望をおしらせください。