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JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ
商品番号 N12195480126
商品名

JIMMY CHOO新品二つ折り札入れ 財布 メンズ
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 14,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジミーチュウのメンズ折り財布です。新品未使用。こちらは、柔らかい焦げ茶のスエードの様なレザーにクロコの型押しをしたとてもお洒落な財布です。クロコのなのですが、控えめな感じなのでくどくなく、さりげないこだわりを感じられるデザイン。中は黒のカーフ素材で、カードポケットが豊富についていて使いやすいです！未使用新品ですが、少しの間展示されていたため、内側にかすかにキズがあります。ほとんど目立たない程度ですが、気になる方はご遠慮ください。柔らかく薄手の素材なので、小銭入れを別に持つ方、ヒップポケットに入れたい方にはとても適しています。若い方から年配の方までどんな方でもおしゃれに見える財布です。この機会にぜひ！保存袋、ギャランティカード付き。箱は、ジミーチュウの長財布用の大きなものか、またはエルメスの物をお付けできます。ご希望をおしらせください。
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