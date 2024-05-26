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土屋鞄 二つ折り 財布 NUME ヌメ バーガンディ
商品番号 A95375657778
商品名

土屋鞄 二つ折り 財布 NUME ヌメ バーガンディ
ブランド名 ツチヤカバン
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

土屋鞄の二つ折り財布『NUMEヌメ』のバーガンディです。2023年2月に大阪グランフロントの直営店で購入し、一度短時間使用しました。軽いスレのような箇所があります。(写真4-5)サイズ縦9.3横10.8厚み2.9cm開いた横幅21.5cm重さ約90g素材ヌメ革(内装ヌメ革・馬革)札入れ2銭入れ1カード入4ポケット3価格　33,000円(税込)※平日発送のみです。財布形···二つ折りカラー···レッド素材···本革#ワインレッド
http://narcologia.ru/goods/reflector73764.html
http://narcologia.ru/goods/seamless411229.html
http://narcologia.ru/goods/flight330628.html
ヌメ 二折財布
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ヌメ 二折財布 – 土屋鞄製造所
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ヌメ 長財布 – 土屋鞄製造所
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