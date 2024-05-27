【HERMES】エルメスのベルト / シルバー / Hロゴ / 男女兼用

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商品詳細
【HERMES】エルメスのベルト男女兼用シルバーのバックルにブラック×ブラウンベルトサイズ約全長103cm幅3cm 材質 レザー色 ブラック×ブラウンバックル部分:錆びありベルト部分:傷なしベルト穴部分:傷なし付属品なしです。
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