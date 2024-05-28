SEQUEL THE FRAGMENT TEE

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商品詳細
シークエルのTEEです。一度、試着しましたが、着る機会がないので出品いたします。カラー ブラックサイズはL素人採寸で身丈 約73cm身幅 約55cm肩幅 約51.5cmとなっております。あくまで中古品ということを踏まえていただき、NC,NRで宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/mythic822635.html
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http://narcologia.ru/goods/sucrose314840.html
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