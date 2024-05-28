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SEQUEL THE FRAGMENT TEE
商品番号 U24911447478
商品名

SEQUEL THE FRAGMENT TEE
ブランド名 フラグメントデザイン
特別価格 税込 4,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シークエルのTEEです。一度、試着しましたが、着る機会がないので出品いたします。カラー　ブラックサイズはL素人採寸で身丈　約73cm身幅　約55cm肩幅　約51.5cmとなっております。あくまで中古品ということを踏まえていただき、NC,NRで宜しくお願いします。
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