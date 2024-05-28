SEQUEL THE FRAGMENT TEE

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シークエルのTEEです。一度、試着しましたが、着る機会がないので出品いたします。カラー ブラックサイズはL素人採寸で身丈 約73cm身幅 約55cm肩幅 約51.5cmとなっております。あくまで中古品ということを踏まえていただき、NC,NRで宜しくお願いします。