西田有志 直筆サインカード 2022

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商品詳細
2022年7月9日発売「龍神NIPPON2022」公式トレーディングカードトレカ直筆サインカード状態を過度に気にせず初期傷にご理解ある方のお取引をお待ちしております。全日本男子バレー龍神nipponトレカ龍神ニッポン
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