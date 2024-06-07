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- 定価16500円☆リベレイダース ホッケーシャツ 美品
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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブラックLiberaiders(リベレイダース)/ポリエステル生地とメッシュのコンビネーションホッケーシャツ。架空のホッケーチームをイメージしたゲームシャツにはフェルトパッチでLRロゴやキャプテンマークの『C』や背中のナンバリング(9はホッケーでのエースナンバー)装飾を施しています。LIBERAIDERSでは初めてとなる本格的なスポーツモチーフのアイテムです。実物画像の前身頃に光の筋が入って白っぽく見えますが、色褪せなどはありません。#nike#adidas#supremeカラー···ブラック
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