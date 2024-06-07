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定価16500円☆リベレイダース　ホッケーシャツ　美品
商品番号 O63735798506
商品名

定価16500円☆リベレイダース　ホッケーシャツ　美品
ブランド名 リベレイダース
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブラックLiberaiders(リベレイダース)/ポリエステル生地とメッシュのコンビネーションホッケーシャツ。架空のホッケーチームをイメージしたゲームシャツにはフェルトパッチでLRロゴやキャプテンマークの『C』や背中のナンバリング(9はホッケーでのエースナンバー)装飾を施しています。LIBERAIDERSでは初めてとなる本格的なスポーツモチーフのアイテムです。実物画像の前身頃に光の筋が入って白っぽく見えますが、色褪せなどはありません。#nike#adidas#supremeカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/interconnect636770.html
http://narcologia.ru/goods/navigate910630.html
http://narcologia.ru/goods/flight228128.html
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